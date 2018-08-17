"Реал" обиделся на "Интер" из-за переговоров с Модричем и подал жалобу в ФИФА

Мадридский "Реал" отправил жалобу в Международную федерацию футбола по поводу действий миланского "Интера", ведущего переговоры с полузащитником "сливочных" Лукой Модричем. Исходя из правил ФИФА, итальянцы не имели права вступать в контакты с футболистом без согласия испанцев.

По информации La Gazzetta dello Sport, президент "Королевского клуба" Флорентино Перес был возмущен действиями представителей итальянского клуба, не попросивших у него разрешения на переговоры с Лукой Модричем.

Отметим, что контракт хорватского полузащитника можно выкупить более чем за 700 миллионов евро. Сам футболист готов выступать за мадридский "Реал".