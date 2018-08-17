Активы Ананьевых снова заморозили

Высокий суд Лондона снова заморозил активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых в связи с рассмотрением иска от другой группы инвесторов.

Об этом РИА Новости рассказал адвокат, представляющий интересы держателей долговых бумаг "Промсвязьбанка".

Ранее в августе та же британская судебная инстанция сняла арест с активов братьев Ананьевых, включающих акции банка "Возрождение", которые были заблокированы по иску группы инвесторов "Промсвязьбанка".

Истцы требовали возмещения денег, потраченных ими на приобретение в 2017 году долговых обязательств, вкладывающихся под гарантии контролировавшихся Ананьевыми компаний.

Высокий суд Лондона отменил арест после того как братья внесли необходимую сумму для обеспечения иска — 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро.

Братья Ананьевы владели 50,03% "Промсвязьбанка". Временная администрация была введена в ПСБ 15 декабря 2017 года. Доли Ананьевых обнулены после списания капитала банка до 1 рубля.