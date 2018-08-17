"Зенит" пожелал удачи Ригони в "Аталанте"

Санкт-петербургский "Зенит" объявил на официальном сайте о переходе аргентинского полузащитника команды Эмилиано Ригони в итальянский клуб "Аталанта" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с правом выкупа.

"Сине-бело-голубые желают Эмилиано Ригони удачи в новой команде!" – говорится в заявлении пресс-службы "Зенита".

25-летний аргентинец перешел в питерский клуб в августе 2017 года. Он провел за команду 30 игр, забив шесть мячей и отдав столько же голевых передач.

Ранее сообщалось, что за аренду Ригони "Зенит" получит миллион евро от "Аталанты".