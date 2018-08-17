Путин предложил кандидатуры на посты глав трех регионов

Президент России внес на рассмотрение заксобраний Ямало-Ненецкого автономного округа, Дагестана и Ингушетии кандидатуры на должности глав этих регионов.

Как уточняет РИА Новости, на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Владимир Путин предлагает Дмитрия Артюхова, Александра Голубенко и Виталия Лагутина. Для избрания на должность главы республики Дагестан — Владимира Васильева, Камила Давдиева и Махмуда Махмудова, а на пост главы Ингушетии — Ильяса Богатырева, Юнус-Бека Евкурова и Урусхана Евлоева. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Кремля.