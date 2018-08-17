Стадион "Динамо" отмечает юбилей масштабной реконструкцией
В этот день ровно 90 лет назад спортсмены впервые вышли на поле "Динамо". Стадион, который в народе сразу же прозвали "советским Колизеем", долгое время считался самым главным в нашей стране. Спустя десятилетия его возможностей стало не хватать. Сейчас арена на масштабной реконструкции. Когда стадион-юбиляр снова вернется в строй и удивит?
Тысячи кусочков бело-голубой мозаики переливаются на солнце. Стройка подходит к концу. Еще немного — и знаменитый стадион "Динамо" снова загудит от рева болельщиков.
Сюда редко пускают посторонних. Мы находимся на подвесном техническом мосту прямо по центру строящегося стадиона. Сам "Динамо" сейчас — как многослойный пирог: поле на уровне третьего этажа, а под ним — торговый центр, рестораны и парковка.
"Динамо" сейчас — это целый город. А начиналось все ровно 90 лет назад: 17 августа 1928 года на стадионе с размахом открыли всесоюзную Спартакиаду. Три трибуны в форме подковы через несколько лет превратились в настоящий спортивный комбинат с легкоатлетическими дорожками, залами для борцов, теннисными кортами и даже треком для мотоциклистов. Здесь ковался советский спорт. Здесь рождались легенды.
"Дом родной, можно сказать, для Льва Ивановича Яшина. Он начинал на этом стадионе, провел всю свою карьеру за московское "Динамо". Также это дом для всех болельщиков", — говорит внук Льва Яшина Василий Фролов.
Валерий Урин играл в одной команде со Львом Яшиным — лучшим вратарем XX века. Он помнит времена, когда на стадион, казалось, пыталась попасть вся Москва.
"Сюда, на "Динамо", подходил трамвай, и он был весь завешан людьми. И люди сидели ночами, жгли костры вокруг стадиона, чтобы попасть к кассам в первую очередь", — вспоминает он.
Последний матч на "Динамо" прошел в 2008-м. Играли с "Томью", выиграли 2:0. Дмитрий Хохлов тогда был опорным полузащитником. Сейчас он — главный тренер, вспоминает тот памятный для всех динамовцев день.
— Вся эта масса болельщиков выбежала на поле, там уже творилось что-то непонятное. Рвали на части и стадион, и трибуны, уносил каждый, кто что мог, сетку ворот разорвали, и куски поля!
Пока "Динамо" играет в Химках, но футболисты и болельщики с нетерпением ждут возвращения домой. Западный фасад выглядит так же, как 90 лет назад. Барельефы Сергея Меркурова аккуратно восстановили. Их отправят в музей, а точные реплики уже установили на прежнее место. Перед реконструкторами "Динамо" стояла сложнейшая задача — cохранить историю и создать современный спорткомплекс.
"Здание стадиона в 2008 году было 40 тысяч квадратных метров, сейчас стадион "Динамо" — это больше 200 тысяч квадратных метров. Это две арены, одна из которых, на которой мы сейчас с вами находимся — футбольная. Вторая арена универсальная, там основная функция — это хоккей", — говорит сотрудник управляющей компании "Динамо" Андрей Мухин.
Долгожданное открытие стадиона "Динамо" пройдет уже в следующем году. Первый матч на обновленной площадке начнется со столичного дерби — встречи "Спартака" и "Динамо".
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