Администрация президента США Дональда Трампа не будет финансировать проекты по стабилизации ситуации в Сирии.

Как рассказали Associated Press источники, знакомые с ситуацией, администрация уведомила Конгресс о том, что она прекратит выделение 200 миллионов долларов на сирийские программы. Деньги будут направлены на другие нужды.

Белый дом считает, что эти средства будут компенсированы дополнительным финансированием в размере 300 миллионов долларов со стороны партнеров по коалиции, из них 100 миллионов выделит Саудовская Аравия. Кроме того, дипломата Джеймса Джеффри планируется назначить на пост специального посланника по Сирии, передает "Интерфакс".

Между тем в Сирии необходимо срочно восстанавливать инфраструктуру — налаживать работу заводов и фабрик, открывать больницы и школы, так как в страну возвращаются беженцы. За последние три недели в страну вернулись больше 7 тысяч сирийцев из Ливана и Иордании. Им нужно как можно быстрее создать условия для достойной и безопасной жизни. Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россию в этом должны поддержать западные партнеры.