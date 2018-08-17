Вашингтон осудил "политическое насилие" над Мадуро

Соединенные Штаты считают "политическим насилием" покушение на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое было совершено 4 августа.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность известила руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон призывает руководство Венесуэлы уважать закон и гарантировать презумпцию невиновности для всех обвиняемых по делу о покушении.

Внешнеполитическое ведомство США считает, что необходимо создать независимую экспертную комиссию для расследования случившегося 4 августа.

В тот день во время парада в Каракасе трибуна, где находился Мадуро, была атакована несколькими беспилотниками с взрывчаткой. Президент Венесуэлы не пострадал, но ранения получили семеро гвардейцев.

В нападении Мадуро обвинил оппозицию и в частности, экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Всего по уголовному делу проходят 23 человека, 10 из которых уже задержаны. Остальные, по данным венесуэльских властей, скрылись за границей.