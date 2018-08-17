Трамп не намерен терпеть "очень плохое" поведение Турции

Турция ведет себя "не по-дружески", удерживая американского пастора Эндрю Брансона. Такое мнение высказал журналистам президент США Дональд Трамп.

"Я считаю, что Турция ведет себя очень плохо, — цитирует американского лидера РИА Новости. — Мы не собираемся сидеть и терпеть это ... Дело еще не кончено".

Отношения США и Турции обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Суд турецкого Измира уже в третий раз отказал в освобождении американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста.

На минувшей неделе Америка вдвое повысила пошлины на алюминий и сталь из Турции. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста и главы МВД Турции, обвинив их в серьезных нарушениях прав человека.