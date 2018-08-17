Швейцария запретила ввоз дизельных Porsche и Mercedes

Швейцария ввела временный запрет на ввоз некоторых дизельных моделей Mercedes-Benz и Porsche, двигатели которых могли подвергнуться манипуляциям по занижению уровня выбросов вредных газов.

Как передает ТАСС, ограничения вступают в силу 17 августа.

На данное решение федерального управления дорог Швейцарии повлиял дизельный скандал в Германии, в ходе которого федеральное ведомство автомобильного транспорта Германии призвало концерн Daimler, которому принадлежит марка Mercedez-Benz, отозвать модели Vito, как не отвечающие экологическим требованиям стандарта Euro 6.

В результате Daimler прекратил экспорт этой модели по всей Европе, включая Швейцарию.

По этой же причине в Швейцарии не хотят видеть Porsche Macan и Porsche Cayenne, производящиеся автоконцерном Volkswagen. Еще в 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах во время контрольных замеров.

С сентября в ЕС вводятся новые стандарты по проверке расхода топлива и уровня выбросов вредных газов автомобилей, которые будут строже отображать реальные показатели расхода топлива и уровня выбросов вредных газов.