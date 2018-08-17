Россия может принять чемпионат мира по волейболу в 2022 году

17 августа министр спорт России Павел Колобков провел встречу с президентом Международной федерации волейбола Ари Гарса Фильо. Стороны обсудили возможность проведения чемпионата мира среди мужских команд в России в 2022 году. С такой инициативой выступили представители FIVB.

"Россия обладает всей необходимой спортивной инфраструктурой для организации чемпионата мира. У нас огромное число поклонников волейбола, мы с радостью готовы принять эти соревнования", — цитирует Колобкова ТАСС.

Стоит отметить, что Россия никогда не принимала чемпионат мира по волейболу.