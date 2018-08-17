Вайкуле проверки не волнуют

Лайму Вайкуле не волнуют возможные проверки. Об этом заявил директор певицы Алексей Яковлев. По его словам, у Лаймы есть вид на жительство в России и разрешение на работу уже 10 лет.

"Мы работаем легально, платим налоги, пусть проверяют, если это кому-то нужно", — сказал Яковлев РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, Общественный совет при ГУ МВД по Москве инициировал проверку концертной деятельности Вайкуле в России. Однако заместитель председателя совета Валерий Грибакин это опроверг.

"Общественный совет не принимал никаких решений по поводу обращения в ГУ МВД Москвы, МВД России и другие правоохранительные органы с просьбой инициировать проверки концертной деятельности в России зарубежных звезд эстрады, в том числе в отношении певицы Лаймы Вайкуле", — заявил он ТАСС.

На пресс-конференции перед концертом в Одессе Вайкуле спросили, собирается ли она в Крым. На это артистка ответила, что не поедет на полуостров ни за какие деньги, потому что европейцам это запрещено. Также она сообщила, что рада распаду Советского Союза.

Эти высказывания вызвали негодование у коллег певицы. Так, Эдгард Запашный предложил Вайкуле не приезжать в Россию с концертами, если она не признает Крым. А Иосиф Пригожин сказал, что "те, кто считает Россию плохой страной, не должны приезжать в нее зарабатывать". Сама Вайкуле удивилась такой реакции. Она сказала, что ее просто неправильно поняли, и попросила не втягивать себя в политику.