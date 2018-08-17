В Facebook произошел глобальный сбой

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах, возникших в работе социальной сети Facebook.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов. По его данным, сбои в работе Facebook начались около 18:28 мск. Речь идет о невозможности подключения пользователей к социальной сети, наблюдается сбой приложения мессенджера.

В основном, сложности с работой Facebook испытывают пользователи из Европы: больше всего жалоб от жителей Франции, Германии, Италии, Румынии, Нидерландов, Великобритании и Испании.

Проблемы наблюдаются и у жителей Венгрии, США, Бразилии, Грузии, Мексики, Украины, Хорватии, Японии, Индии и ряда других стран. Указывают на сбой в работе Facebook и некоторые российские блогеры.