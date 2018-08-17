Сенатор Пол решил убедить Конгресс в важности диалога с Россией

Сенатор-республиканец от штата Кентукки (США) Рэнд Пол рассчитывает после своего визита в Москву и встреч с представителями властей и оппозиции заручиться двухпартийной поддержкой в Конгрессе для продолжения диалога с Россией. В своем видеообращении политик отмечает, что одна из тем этого диалога — ядерное разоружение.

"Я рассчитываю, что в нашем противостоянии с Россией возобладает здравое мышление с тем, чтобы начать диалог, необходимый для снижения риска ужасной, меняющей мир катастрофы, которую может повлечь за собой война между ядерными державами", — цитирует Пола ТАСС.

Сенатор провел в Москве переговоры с представителями Совета Федерации, Госдумы и министерства иностранных дел, встретился в Санкт-Петербурге с губернатором Георгием Полтавченко.