Кнайсль хочет провести переговоры с Путиным на своей свадьбе

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль хочет провести деловую беседу с президентом России Владимиром Путиным во время своей свадьбы. Как сообщает телерадиовещательная компания ORF, о чем пойдет речь на встрече, пока неизвестно.

Свадьба Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера состоится 18 августа. Приезд российского лидера организован как рабочий визит, передает РИА Новости. Путин получил приглашение на свадьбу во время своего последнего визита в Вену.

На торжестве будут присутствовать около ста гостей, включая австрийского канцлера Себастьяна Курца. Все расходы на торжество, включая расходы на частную охранную фирму, Кнайсль берет на себя.

На свадьбу Путин преподнесет молодоженам музыкальный подарок – выступление казачьего ансамбля. А после торжества российский лидер отправится на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлин.