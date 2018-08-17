РФС требует от УЕФА разобраться с нападением на журналистов в Греции

Российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо с требованием установить все обстоятельства нападения греческих болельщиков на российских журналистов во время матча Лиги чемпионов между местным клубом ПАОК и московским "Спартаком".

"Уверен, подобные действия со стороны зрителей недопустимы. В случае установления вины данные лица, как и футбольный клуб ПАОК, обязательно должны понести адекватные наказания", — приводит слова исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева ТАСС.

Напомним, что ранее УЕФА отказался проводить расследование инцидента с российскими болельщиками из-за слабой доказательной базы.