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Конфликт в Сирии 40 минут назад
Сирию показали иностранным журналистам
Российские военные совместно с властями Сирии организовали для иностранных журналистов специальный пресс-тур. Последней остановкой стал город Алеппо. После освобождения от боевиков его население почти удвоилось. Почему они возвращаются — сирийцы сами рассказали репортерам. Что еще увидели журналисты из разных стран?
Перед вылетом в Алеппо иностранные журналисты обступают разложенные на бетоне беспилотники. Конкретно эти два — российские средства ПВО уничтожили накануне. Только за последний месяц сбито 45 таких кустарных машин. Каждая несла по 10 взрывных устройств. "Эти технологии могут применяться не только в Сирии и не только для атак по военным объектам", — уточняет официальный представитель департамента информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Освобожденные от боевиков кварталы Восточного Алеппо впечатляют масштабами разрушений. Впрочем, расположенная в окрестностях города промзона уже заработала. Крупные цеха и малые предприятия здесь открываются вновь еженедельно. Иностранные репортеры беседуют с рабочими, существенная часть которых — вчерашние беженцы.
Корреспондент испанской газеты подчеркивает: возможность оказаться в Сирии в такой переломный момент дорогого стоит. Колонна автобусов с западными журналистами проезжает Алеппо насквозь. Из западной части — в восточную. Ту, которую боевики превратили в настоящую крепость. При этом, так и не смогли взять цитадель.
Журналисты поднимаются в цитадель. Знаменитый вид Сирии. Оказаться здесь для многих — не только профессиональная, но и личная удача. Древнейшее фортификационное сооружение 4 года обороняли 90 сирийских военнослужащих. Еду, воду и боеприпасы им сбрасывали с вертолета. Боевики обстреливали цитадель круглосуточно. Иностранные журналисты внимательно слушают рассказ директора крепости-музея. Ученый рассказывает гостям о начавшемся восстановлении исторического памятника.
Материалы иностранных журналистов в ходе их поездки по Сирии выходили ежедневно. С Кристофом Ваннером "Вести" вместе работали в Пальмире еще два года назад. Немецкий журналист, благодаря предоставленной российским Министерством обороны возможности, и сегодня рассказывает всей Европе о том, что сейчас происходит на Голанских высотах. "Для российских военных служба на Голанских высотах — это непростая работа, — отмечает он. — Эквилибристический номер. Их задача — не подпускать союзные Асаду иранские войска к сирийско-израильской границе. Необходимо не допустить конфронтации между заклятыми врагами Ираном и Израилем".
Фрагмент беседы с Кристофом в окрестностях Дамаска: "Никаких ограничений. Это крайне важно, потому что у нас много беженцев из Сирии. Те, которые хотят вернуться, им крайне важно знать, какая обстановка на родине".
С корреспондентом СНН Фредом Плейтгеном общаемся, что называется, без микрофона. Свой отказ в интервью "Вестям" коллега мотивирует своим трудовым контрактом. Но вот он беседует с российскими военными полицейскими, снимает стендап. А вот фрагмент его репортажа в эфире американского телевидения: "Возврат территорий под контроль, которого удалость добиться правительственным войскам Сирии с помощью российских Вооруженных сил, по-настоящему впечатляет. Они, российские военные, провезли нас от южных границ Сирии до самого Холмса".
Китайские журналисты традиционно самые пытливые. Лу Ю Ван приезжает в Сирию при каждой возможности. Его материалы из этой, организованной российскими военными поездки, выходили в Китае ежедневно. С Лу мы встретились и подробно говорили на сирийско-ливанской границе. "Все показывают, всю правду смотрю своими глазами, — подтверждает он. — Китайские СМИ имеют свою позицию, никаких западных — не слушаем. Все — своими глазами, своим взглядом. Все могу сам посмотреть — как есть".
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