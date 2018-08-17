Турция наносит удар кувалдой по айфону

США сократит расходы на Турцию. Об этом в своем Twitter написал Дональд Трамп, попутно обвинив Анкару в том, что она якобы на протяжении многих лет использовала США. Новый выпад со стороны Вашингтона в Турции восприняли спокойно и заявили о том, что готовы к контрмерам. Готовность наглядно демонстрируют торговые сети, где некогда популярная продукция Apple терпит финансовый крах.

После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана крупные турецкие ретейлеры прекратили принимать от клиентов заказы на телефоны iPhone и другую американскую продукцию. Некоторые компании отменой заказов не ограничились и начали снимать с продажи уже имеющуюся в наличии американскую технику. Сообщается, что стамбульская торговая площадка Dogubank, импортирующая в Турцию электронику, отменила заказы на iPhone на сумму приблизительно 50 миллионов долларов. "Президент призвал нас бойкотировать продукты США. Мы, владельцы магазинов, полностью поддерживаем его решение", — заявил владелец магазина Ариф Симсек.

Некоторые продавцы в Стамбуле в разговоре с нами признаются, что в последние дни из-за экономической нестабильности торговля и так идет не очень хорошо. "Доллар растет, и это влияет на мобильные телефоны. Продажи упали на 60-70 процентов. В последнее время совсем никто ничего не покупает", — говорит продавец Агит Алан.

Сторонники Эрдогана между тем уже поддержали его призыв и начали избавляться от американских телефонов, не стесняясь при этом в методах. В Интернете начали появляться видео с айфонами, которые расстреливают из пистолетов, уничтожают молотками, топорами и битами. В эфире многих турецких каналов сейчас открыто высмеивают и США, и лично Трампа.

Но кто-то сомневается, что привыкшим к айфонам людям, удастся легко отказаться от их использования. Айфон для многих это болезнь, — говорит Мэхмэт Шахин. – Все привыкли к этому смартфону, и переходить на другие телефоны им будет сложно". Переходить на телефоны другого производителя, видимо, придется и самому президенту. На фотографии, сделанной в 2015 году, Эрдоган запечатлен, разговаривающим именно по айфону.

Сам Эрдоган, впрочем, уже заявил, что отказ от американской техники позволит Турции развивать собственное производство, продвигая народную продукцию в массы. Проблема заключается в том, что в отношениях между Турцией и США есть и другие аспекты, с которыми Анкаре придется разбираться, если конфликт с Вашингтоном будет разгораться сильнее. И едва ли, к примеру, вопрос с размещением ВВС США на базе Инджирлик получится решить также легко, как разобраться с личным, пусть даже очень дорогостоящим, изделием в пластиковом или металлическом корпусе.