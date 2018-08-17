Скелет древнего кита, найденный в Крыму, стал сенсацией в научном мире

Уникальная находка археологов, которая стала сенсацией в научном мире. При строительстве железнодорожной части Крымского мост обнаружены останки древнего обитателя глубин. По мнению палеонтологов, возраст находки — 10 миллионов лет. Млекопитающее обитало в Сарматском море, которое в древности занимало территорию, в том числе, современного Керченского полуострова.

Слой за слоем, сантиметр за сантиметром, и вот она — фантастическая удача археологов! Скелет древнего усатого кита, фрагменты которого пролежали в земле около 10 миллионов лет.

"Когда-то здесь было дно моря, — рассказывает научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Язиков. — Данную находку промыло ручьем, и мы ее буквально случайно увидели. Это является такой удачей!"

Длина скелета цитотерия — древнего кита — почти три метра. Крупные позвонки и ребра обнаружили на небольшой глубине. Там, где миллионы лет назад было дно Сарматского моря. Сейчас здесь готовятся к строительству железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Но сначала пройдут масштабные археологические раскопки.

"Сейчас я сижу возле переднего конца скелета, но, к сожалению, это не голова, а грудной отдел. Голова у этого экземпляра отсутствует. Она отвалилась раньше, в процессе захоронения. А здесь мы видим ряд ребер", — показывает ведущий методист Зоологического музея Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Дмитрий Старцев.

Чтобы установить точный возраст животного, фрагменты скелета предстоит детально изучить. После специальных палеонтологических экспертиз находка станет частью коллекции местных музеев.

Более миллиона артефактов всего за три года. На полуострове — самый настоящий археологический бум. Все благодаря строительству Крымского моста и трассы "Таврида", что теперь уже и сами — часть истории.