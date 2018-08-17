Главный храм Франции разваливается на глазах

Главный храм Франции — знаменитый Нотр-Дам де Пари, которому посвящен одноименный роман Виктора Гюго, — разваливается на глазах. Потолок фундаментального произведения архитектуры обсыпается, стены в трещинах и даже легендарные горгульи Собора Парижской Богоматери теперь выглядят не хищно, а жалко. Почему храм, который простоял 855 лет, именно сейчас оказался на грани краха?

Тревогу бьют служители храма. Малейшее прикосновение, и стена осыпается на голову туристов. На восстановление требуется не меньше 185 миллионов евро. Французское правительство дает лишь 50 миллионов. Средства решили искать с помощью фонда: друзья Собора Парижской Богоматери обратились к частным донорам. Причем, ставку сделали на США. Служители храма считают, что там есть обеспеченные люди, которые должны помнить, что именно здесь американские войска праздновали освобождение Франции от фашистской Германии. Туристы, приехавшие из-за океана от такой логики в растерянности. "Я знаю, что у нас, в США, своих зданий много, которые нужно восстанавливать, так что даже не знаю, что сказать, простите", — говорит Керен Хикс.

"Я считаю, что это часть французского историческо-культурного наследия, поэтому и оплачивать все должны французы или европейское сообщество, — добавляет Анхель Беларде. — Возможно, частично покрыть расходы могут туристы, в том числе и американские, да откуда бы они ни приехали".

Сейчас вход в собор бесплатный, но посетители, а это около 14 миллионов человек в год, готовы платить, чтобы сохранить шедевр мировой культуры. За свои 850 лет он пережил и революции, и войны. В начале XIX века его собирались модернизировать и даже сносить. Именно тогда Виктора Гюго написал роман, сделав главным героем это готическое здание. И тем самым спас собор от сноса, но и увековечил его в истории. Впоследствии Нотр-Дам неоднократно вдохновлял писателей и режиссеров, а в начале XXI века появился мюзикл, который даже попал в Книгу рекордов Гиннесса (на 8 языках его посмотрело больше 11 миллионов зрителей).

Но время и ненадлежащий уход не пощадили здание. Из знаменитых гаргульий теперь сочится вода. Регулярно от стен откалывают камни и падают вниз, их бережно хранят. Денег на капитальный нет, но есть надежда и вера, что булыжники вернуться на место.

В последний раз серьезные реставрационные работы здесь проводились больше полутора сотен лет назад, с тех пор — лишь иногда подчищали фасад. У католической церкви, которой передан собор, денег на ремонт нет. Собирать плату с туристов архиепархия Парижа не хочет, ибо это место благодати. Правда, дальнейшее существование Нотр-Дама теперь во многом зависит именно от милости людей.