Внешний долг России снизился до минимума с конца 2012-го

Внешний государственный долг Российской Федерации в июле 2018 года снизился 7,1% — на 3 миллиарда 629 миллионов долларов.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировало министерство финансов России.

Снижение госдолга произошло в результате погашения 20-летних еврооблигаций на 3 миллиарда 466 миллионов долларов, выпущенных 24 июля 1998 года по ставке в 11% годовых.

Данный уровень госдолга России — минимальный с конца 2012 года (40 миллиардов 873 миллионов долларов) и составляет 36 миллиардов 839 миллионов долларов.