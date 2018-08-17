В Сети попытались продать шлем Гагарина за 1 миллион рублей

Шлем Гагарина выставили на продажу в Интернете за миллион рублей. Автор объявления уверяет, что шлем предназначался для тренировок и у него на него есть все сопроводительные документы.

Об этом передает телеканал "Россия 24".

"Шлем СССР 1950-1960 годов от скафандра космонавта №1. Таких было всего два. Документы и экспертизы имеются. 100% оригинал!" – говорится в описании объявления на сайте Avito. Цена шлема составляет 999,999 тысяч рублей.

Владелец опубликовал снимок экспертного заключения на шлем, выданного в Институте естествознания и техники РАН. Согласно документу, шлем был изготовлен на заводе "Звезда" в подмосковном Томилино. Он предназначался для тренировок Юрия Гагарина, Германа Титова и других космонавтов.

Тот же человек продавал открытку с автографом первого космонавта, а также фотографии Юрия Гагарина, сделанную 12 апреля 1961 года на месте его приземления. Эти лоты оценены 500 и 15 тысяч рублей соответственно.

После общения с журналистами продавец реликвий немедленно удалил объявление из Сети.

В апреле 2018 года с парковки в Москве украли экспонат музея космонавтики — сурдобарокамеру СКБ-48, в которой проходили испытания Юрий Гагарин и его товарищи по первому отряду советских космонавтов.

При этом в музее хватились ценного экспоната практически через полгода: судя по показаниям заявителя, он мог быть украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего года.

23 апреля по подозрению в краже барокамеры были задержаны Радмир Калимуллин и Владимир Аникин. Они рассказали, что похитили раритетный экспонат с помощью крана-манипулятора, погрузили на грузовик и вывезли с территории автостоянки. Затем они сдали барокамеру весом более 4 тонн в пункт приема металла на Можайском шоссе, где она была распилена и частично утилизирована.