Самый толстый кот в мире ищет хозяев

Представители питомника для животных Wright Way Rescue из американского города Мортон Гров, штат Иллинойс, опубликовали объявление с просьбой усыновить "самого толстого в мире кота", семилетнего Бруно. Четвероногий гигант быстро стал любимцем пользователей соцсетей, сообщает Vice.

Сотрудники приюта пишут, что Бруно "ленивый мальчик", но в настоящий момент сидит на диете. Отмечается, что его любимая игрушка – привязанное к палке перышко, за которым надо прыгать.

Работники Wright Way Rescue также отмечают, что Бруно встает на задние лапы, когда голоден. При этом, по словам сотрудников питомника, самый толстый в мире кот не любит, когда его гладят по животу.

"Он может разозлиться и обидеться на вас", — предупреждают представители приюта для животных.

Авторы объявления пишут, что Бруно – идеальный питомец для тех, у кого есть чувство юмора и много свободного времени.