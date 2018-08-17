Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати

На теннисном турнире в американском Цинциннати завершился матч третьего раунда между россиянином Кареном Хачановым и хорватом Марином Чиличем. В трех сетах победу праздновал хорват. Итоговый счет встречи – 7:6, 3:6, 6:4 в пользу Чилича.

Этот матч несколько раз прерывался из-за дождя. Более того, при ничейном счете по партиям соперники вынуждены были продолжить борьбу в третьем сете уже на следующий день.

В итоге победа досталась Чиличу. В четвертьфинале его уже ждет представитель Испании Пабло Кареньо-Буста.