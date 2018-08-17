Создано приложение, позволяющее потрогать музыку

Нидерландские разработчики создали приложение, которое позволяет "потрогать" музыку в дополненной реальности. Программа создает визуальные объекты на основе композиций, которые играют, пока она включена, сообщает Design Boom.

Выглядит это достаточно впечатляюще. Программа сделана на основе платформы LAVA, которая весьме успешно совмещает музыку и дополненную реальность.

На опубликованных ниже кадрах фигуры "вырастают" из музыки прямо над виниловым проигрывателем. Если у вас такого нет, можно включить музыку на смартфоне и поднести к нему планшет с установленным приложением.

Авторы программы уверены, что в будущем все музыканты будут делать подобные объемные обложки для своих альбомов. В настоящий момент приложение доступно только для пользователей "яблочных" гаджетов.