"Оренбург" победил "Анжи" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

В Каспийске матчем между махачкалинским "Анжи" и "Оренбургом" стартовал четвертый тур чемпионата России по футболу. Гости, проигрывая по ходу встречи, сумели вырвать победу со счетом 3:1. "Оренбург" с девятью очками возглавил турнирную таблицу РПЛ.

Хозяева поля отличились на 12-й минуте первого тайма. Автором гола стал защитник "Анжи" Иван Новосельцев. Незадолго до перерыва Иван Маркелов мог увеличить преимущество махачкалинской команды, однако не сумел реализовать пенальти.

А вот Денис Попович из "Оренбурга" уже во втором тайме забил мяч с одиннадцатиметровой точки. Произошло это на 69-й минуте. Чуть позже Алексей Сутормин и вовсе вывел гостей вперед, а Андрей Чуканов установил окончательный счет в матче – 3:1.

"Оренбург" набрал девять очков и сравнялся по этому показателю с лидером чемпионата России "Зенитом", который имеет игру в запасе. "Анжи" пока располагается на 11-й строчке, набрав три очка в четырех встречах.