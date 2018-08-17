Панихида по Арете Франклин будет представлять собой праздник с песнями

Представители семьи покойной звезды соула Ареты Франклин заявили, что прощание с великой певицей, которая скончалась от рака 16 августа на 77-м году жизни, состоится с массовыми песнопениями и будет, скорее, напоминать праздник. Ожидается, что на прощание с артисткой придут больше тысячи человек, сообщает TMZ.

Родственники Ареты Франклин заявили, что количество желающих проститься с певицей не вместится в церковь, поэтому панихида по звезде соула будет проходить в большом зале Музея африканской истории Чарльза Райта в Детройте, который любила посещать Франклин.

Церемония прощания с певицей продлится 4 дня, два из которых тело Франклин будет лежать в открытом гробу на глазах у ее поклонников. Ожидается, что будет "много песнопений" и танцев.

Дата прощания с певицей пока не называется.