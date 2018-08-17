В иерусалимском зоопарке умерла старейшая бегемотиха

Старейший из содержавшихся в зоопарках мира бегемотов умер в Иерусалиме в возрасте 59 лет. Самку бегемота по кличке Тамми нашли без признаков жизни в пруду вольера африканских животных.

Как уточнили РИА Новости в зоопарке, Тамми скончалась, окруженная большой любовью и заботой. Известно, что гиппопотам пользовалась непререкаемым авторитетом у соседей по африканскому вольеру — жирафов, носорогов и зебр.

В среднем, бегемоты живут по 40-50 лет. Поэтому Тамми считалась настоящей долгожительницей.