"Рубин" компенсирует Сонгу два миллиона евро

Казанский "Рубин" пришел к компромиссу с экс-полузащитником клуба Алексом Сонгом и выплатит футболисту компенсацию в размере двух миллионов евро. Ранее 30-летний камерунец настаивал на девяти миллионах – такую сумму он хотел получить за досрочное расторжение контракта и долги по зарплате.

Как сообщает "Бизнес Online", стороны конфликта отозвали иски в Международную федерацию футбола, и теперь ФИФА не будет рассматривать это дело.

Ранее стало известно, что Сонг подписал контракт с футбольным клубом "Сьон", перейдя в швейцарскую команду в статусе свободного агента.