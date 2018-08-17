Судья, разбирающий дело экс-руководителя предвыборного штаба Трампа, сообщил об угрозах

Судья Томас Селби Эллис III, ведущий дело Пола Манафорта — бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа — сообщил о поступавших в его адрес угрозах, связанных с этим судебным процессом.

Как передает "Интерфакс", судья заявил, что озабочен и безопасностью членов коллегии присяжных, а потому запретил сообщать прессе их фамилии.

Он добавил, что из-за угроз в свой адрес круглосуточно находится под защитой службы маршалов США.

Томас Селби Эллис III удивлен тем, сколько СМИ уделяют судебному разбирательству в отношении Манафорта, против которого возбуждены два дела, которые рассматриваются в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния) и в окружном суде столичного округа Колумбия.

Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 30 миллионов долларов в период работы лоббистом на украинскую "Партию регионов" и экс-президента страны Виктора Януковича, которые он якобы отмывал через офшор. Ему грозит три века тюрьмы.

Между тем СМИ констатируют, что дело Манафорта представляет интерес, прежде всего потому, что это первый случай, когда кто-то из фигурантов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы в США 2016 года оказывается в суде.

И это несмотря на то, что дело Манафорта не имеет никакого отношения к так называемому "Рашагейту".