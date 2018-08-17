В Махачкале столкнулись три автомобиля: один человек погиб

В результате ДТП в Махачкале один человек погиб и еще шестеро пострадали.

Авария произошла вечером на проспекте Имама Шамиля. Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы МВД Дагестана, столкнулись три автомобиля.

К ликвидации последствий ДТП было привлечены 21 человек и 7 единиц техники. Причины аварии выясняются.