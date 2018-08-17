В Мексике обнаружены 50 тонн наркотиков

Подразделения морской пехоты Мексики обнаружили порядка 50 тонн, предположительно, кристаллического метамфетамина в штате Синалоа. Речь идет о конфискации одной из крупнейших партий наркотиков в истории страны.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, запрещенные психоактивные вещества находились на двух складах в сельской местности в районе Алькойонки. Там же была подпольная нарколаборатория.