Кого и что США перестанут финансировать в Сирии

Госдепартамент, по заведённой в Вашингтоне традиции, прекращает выделение средств на инициативы, поддержанные своим предыдущим начальством.

Нынешнее руководство США не раз демонстрировало, с какой лёгкостью оно отрекается от договоров и соглашений, заключённых прежней администрацией и прежним президентом. Но также легко на свалку отправляются и наработки тех, кто был назначен на свой пост уже самим Дональдом Трампом.

Так случилось и с программой бывшего главы внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсона общей стоимостью в 200 миллионов долларов, по которой средства должны были быть направлены в Сирию.

Вот только прозвучавшее решение о полном сворачивании этой кампании осложняется понимание того, на какие цели, на самом деле, были ранее выделены средства и почему их уже не хотят тратить.

Больше всего путаницы с тем, на что же собирались расходовать деньги американских налогоплательщиков.

Одно время в администрации США говорили о том, что программа подразумевает "восстановление" Сирии, что логично могло быть понято, как помощь властям освобождённых от боевиков сирийских территорий в налаживании мирной жизни.

Позже речь зашла о том, что эти деньги, как выразился источник Ассошиэйтед Пресс первоначально выделялись на "стабилизацию" обстановки в Сирии. А официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт пояснила, что теперь по просьбе Трампа средства даже в ещё большем объёме – 300 миллионов долларов выделят партнёры США по коалиции, чтобы, тут стоит процитировать, — "разделить бремя содействия стабильности в Сирии и защитить военные достижения".

Такая формулировка уже меньше наводит на мысль о желании США помогать сирийцам в восстановлении их разрушенных городов.

Ещё лучше слов говорят дела и тот факт, что из 200 миллионов 6,6 миллиона Госдепартамент всё же успел потратить в июне этого года. И пошли они на финансирование "Белых касок", организации, полностью дискредитировавшей себя созданием постановочных пропагандистских роликов, призванных подкрепить обвинение Западом властей Сирии в терроре против собственного населения.

Деятельность этой псевдогуманитарной группировки в Сирии совсем уж нельзя назвать участием в восстановлении или даже стабилизации.

Что же касается денег коалиции, тех самых 300 миллионов, то для их направления в "правильное" русло, США отрядили в регион специального посланника по Сирии Джеймса Джеффри. Бывший посол в Турции, Ираке и Албании Джеффри будет подчиняться непосредственно Госсекретарю Майку Помпео и, как сообщается, в круг его задач будет входить восстановление доверия к США как партнёров по коалиции, так и противников сирийского президента.

Может это и к лучшему, что США перестают хотя бы из своего бюджета финансировать все вышеперечисленные инициативы.

Вот и представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала отказ США от выделения денег для Сирии.