Более 60 тыс. человек пострадали из-за наводнений на юге Венесуэлы

На юге Венесуэлы десятки человек пострадали из-за разлива рек в штате Амасонас. Такие данные сообщил 17 августа депутат Национальной ассамблеи от этого региона.

Как уточняется, была проведена первая встреча с посольством Колумбии, чтобы попросить о помощи. "Мы будем благодарны, если ее окажут. Нужно, чтобы этой ситуацией занялись в полном объеме", — подчеркнул депутат. Руководство региона не может справиться с кризисом, в штате необходимо объявлять режим чрезвычайной ситуации.

16 августа управление гражданской обороны Боливарианской Республики сообщило, что более 20 тысяч спасателей были направлены в пострадавшие от наводнений регионы. Только в штате Амасонас создано 50 убежищ для жителей затопленных районов, передает ТАСС.