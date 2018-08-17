Стрельба в офисе муфтия в Турции: пять человек погибли, двое ранены

На северо-востоке Турции в городе Терджан пять человек погибли и двое были ранены в результате стрельбы в офисе местного муфтия. О происшествии сообщила администрация провинции Эрзинджан.

Как уточняется, в 15:00 во время собрания в офисе муфтия в здании администрации один из членов персонала муфтията в ходе ссоры открыл стрельбу из пистолета. В результате два человека погибли (в том числе заместитель муфтия), пятеро были ранены (и сам стрелок, который пытался покончить жизнь самоубийством).

Раненых госпитализировали, передает РИА Новости. Там трое из них скончались, несмотря на усилия врачей.

Состояние обоих раненых оценивается как тяжелое. В настоящее время прокуратура расследует причины и обстоятельства произошедшего.