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18 августа 201800:12

С 18 августа до аэропорта Внуково запустят ночные автобусы

Global Look Press

С 18 августа из центра Москвы до аэропорта Внуково начнут курсировать ночные автобусы. Об этом СМИ сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов.

Как уточняется, ночной маршрут №Н11 свяжет аэропорт, районы Солнцево и Ново-Переделкино с центром города.

Конечная остановка маршрута располагается на Славянской площади у метро "Китай-город". Там можно будет пересесть на другие ночные автобусы. Также с 18 августа изменится маршрут №Н1. Теперь автобусы будут следовать от аэропорта Шереметьево по Ленинградскому шоссе, Ленинградскому проспекту и Тверской улице до станции метро "Китай-город", передает РИА Новости. По Ленинскому проспекту вместо автобусов №Н1 поедут автобусы №Н11.

Кроме этого, изменится ночной маршрут №Н3 – автобусы будут заезжать на Комсомольскую площадь к Ленинградскому, Казанскому и Ярославскому вокзалам.

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