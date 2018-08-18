Более 40 видов лекарств российского производства запретили на Украине

На Украине запретили применение, реализацию и хранение 68 лекарственных препаратов, из которых более 40 производятся в Российской Федерации. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в пятницу, 17 августа.

Как уточняется, основная причина запрета – ввоз препаратов с нарушением требований законодательства Украины. Аптеки, которые получили препараты, должны их вернуть производителю или уничтожить.

К распоряжению прикреплен список, в котором присутствуют 43 препарата, изготовленных в России. Также в список включены препараты производства Украины, Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Польши, Румынии и Франции.