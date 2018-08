Билеты на бой Нурмагомедова с Макгрегором раскупили за три минуты

Билеты на бой ирландца Коннора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, который пройдет в рамках турнира UFC229, раскупили в течение буквально нескольких минут. Об этом сообщает Dublin Live.

Three minutes was all it took... 😳 #UFC229 pic.twitter.com/iUdePPDZUa