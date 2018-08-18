Мадуро увеличил минимальную зарплату в Венесуэле в 60 раз

В пятницу, 17 августа, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил стоимость криптовалюты El Petro и размер новой минимальной зарплаты в стране с 20 августа. В этот день Венесуэла перейдет на новую, деноминированную валюту – суверенный боливар.

Как рассказал Мадуро, El Petro будет стоить 60 долларов (3,6 тысячи новых боливаров или 360 миллионов неденоминированных боливаров). При этом на черном рынке курс на 17 августа был 5,9 миллиона старых боливаров за доллар. С нынешнего боливара будут убраны пять нулей, передает РИА Новости.

Размер минимальной зарплаты увеличивается до половины El Petro (то есть 1,8 тысячи боливаров или 180 миллионов старых боливаров). Это означает повышение размера минимальной зарплаты почти в 60 раз. Сейчас минимальная заработная плата равняется всего 3 миллионам боливаров.

Также президент объявил о росте НДС в стране с 12 до 16 процентов.

Ранее Мадуро сообщал, что в Венесуэле с 20 августа будут ходить две валюты – боливар и El Petro. Старые деньги также пока останутся до момента их исчезновения. При этом суверенный боливар будет привязан к El Petro, а центральный банк страны каждый день будет публиковать официальные цифры привязки боливара к El Petro.

20 февраля текущего года Венесуэла выпустила криптовалюту El Petro, обеспеченную нефтью, и стала первой страной с собственной криптовалютой, поддерживаемой запасами нефти.