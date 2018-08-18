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18 августа 201804:41

Скотланд-Ярд сомневается, что инцидент у парламента Великобритании был терактом

фото EPA

Скотланд-Ярд склоняется к мысли, что инцидент с наездом на людей у здания парламента Великобритании мог быть не террористическим актом. Об этом сообщило издание The Independent, ссылаясь на источники.

Ранее сообщалось, что мужчину, задержанного после теракта у здания британского парламента, подозревают в совершении, подготовке и подстрекательстве к терактам, а также в покушении на убийство. Подозреваемому 29 лет, его зовут Салих Хатер, он приехал из Судана.

Пока мотивы Хатера остаются неизвестными, но следователи склоняются к мысли, что, скорее всего, это было связано с какими-то личными обстоятельствами. У правоохранителей пока нет доказательств, что Хатер был радикальным исламистом.

Следователи изучили телефоны Хатера и одного из его товарищей. Не было найдено ничего, что указывало бы на экстремистскую идеологию. Также информация о жизни Хатера за границей не показала никаких связей с террористическими группировками.

Прежде чем просить убежища в Великобритании, Хатер провел какое-то время в Ливии. Но это было при режиме Муаммара Каддафи до революции и гражданской войны, передает РИА Новости.

14 августа текущего года автомобиль врезался в ограждение у здания парламента Великобритании. Перед этим машина наехала на нескольких велосипедистов и пешеходов. В результате ЧП пострадали три человека. Водителя автомобиля арестовали.

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