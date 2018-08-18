18 августа 201805:24
Военные Мексики обнаружили на границе с США подземный ход для контрабанды наркотиков
В штате Сонора на границе с США подразделения Вооруженных сил Мексики обнаружили подземный ход для контрабанды наркотиков. Об этом сообщает издание Milenio.
Как уточняется, туннель был найден в муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо, практически на границе со штатом Нижняя Калифорния Северная.
Строительство туннелей на границе для доставки наркотиков на территорию Соединенных Штатов является почерком крупного наркокартеля "Синалоа". Впрочем, в течение последних нескольких лет его опыт перенимают и другие преступные сообщества, сообщает ТАСС.
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