Военные Мексики обнаружили на границе с США подземный ход для контрабанды наркотиков

В штате Сонора на границе с США подразделения Вооруженных сил Мексики обнаружили подземный ход для контрабанды наркотиков. Об этом сообщает издание Milenio.

Как уточняется, туннель был найден в муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо, практически на границе со штатом Нижняя Калифорния Северная.

Строительство туннелей на границе для доставки наркотиков на территорию Соединенных Штатов является почерком крупного наркокартеля "Синалоа". Впрочем, в течение последних нескольких лет его опыт перенимают и другие преступные сообщества, сообщает ТАСС.