Стрельба на школьном матче во Флориде: два человека ранены

В пятницу, 17 августа, два школьника получили огнестрельные ранения в результате стычки, произошедшей на территории средней школы города Палм-Бич (штат Флорида, США). О происшествии сообщили представители офиса шерифа округа Палм-Бич.

Полицейские выехали в школу после многочисленных сообщений о стрельбе во время игры в футбол на стадионе учебного заведения, сообщает ТАСС.

Как уточняется, несколько учащихся, которые присутствовали на мероприятии в школе, поссорились. В итоге двое из них начали стрелять друг в друга. Одного пострадавшего обнаружили на территории школы, второго друг отвез в больницу.

Пока у правоохранителей нет никакой информации об именах, возрасте и состоянии раненых. Все присутствовавшие на стадионе были эвакуированы.