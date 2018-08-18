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18 августа 201807:31

В роддоме Благовещенска семь человек заболели кишечной инфекцией

Global Look Press

В Благовещенске Роспотребнадзор проводит расследование по факту случаев пищевой инфекции среди пациентов родильного дома. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Как уточняется, проводится эпидемиологическое расследование причин возникновения пищевой токсикоинфекции у семи пациентов городского родильного дома Благовещенска. Сотрудники Роспотребнадзора берут анализы у заболевших, обследуют родильное отделение, берут пробы из пищеблока, пробы питьевой воды.

В роддоме усилен дезинфекционный режим, персонал и пациенты осматриваются. Врачи оценивают состояние заболевших как удовлетворительное.

Управление Роспотребнадзора и правительство Амурской области создали оперативный штаб и рабочую группу для оперативного расследования причин возникновения пищевой инфекции.

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