Семья Константина Ярошенко посетит летчика в тюрьме

Семья летчика Константина Ярошенко спустя семь лет впервые навестит его в тюрьме. Сегодня супруга и дочь россиянина вылетают в Штаты, передает телеканал "Россия 24". По словам жены Ярошенко, свидание назначили на 20 августа.

Константин Ярошенко отбывает 20-летнее заключение в тюрьме города Данбери в штате Коннектикут. Его приговорили к лишению свободы по обвинению в транспортировке наркотиков. Свою вину летчик отрицает, защита считает дело полностью сфабрикованным. Того же мнения придерживаются в российском МИДе.