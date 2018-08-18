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Ближний Восток 54 минуты назад

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18 августа 201810:40

На Ближнем Востоке американских пилотов стараются ослепить лазерами

фото: Global Look Press

На Ближнем Востоке участились попытки ослепить или отвлечь американских военных летчиков. С начала 2017 года совершено почти 800 подобных нападений. Чаще всего лазеры используют в конфликтных регионах рядом с городами или американскими военными базами в Ираке, Афганистане и Сирии, пишет ТАСС.

Пока ни один инцидент не окончился катастрофой, но ряд пилотов жаловались на временную потерю зрения и головную боль. Нападавшие применяют лазеры малой мощности, известные как лазерные указки.

По данным газеты "Уолл-стрит джорнэл", американских летчиков пытались ослепить и в районе Восточно-Китайского моря. Пентагон возложил ответственность на нападение на китайских военных.

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