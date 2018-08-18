Рейсы авиакомпании "Якутия" из Благовещенска задержали на сутки из-за отсутствия самолета

Почти на сутки задержан вылет рейсов из аэропорта Благовещенска. Причина — отсутствие самолета авиакомпании "Якутия".

Речь идет о двух рейсах: Благовещенск — Якутск (число пассажиров порядка 80) и Благовещенск — Харбин (40 пассажиров).

Пассажирам предоставлены все услуги, предусмотренные в случае длительной задержки рейсов: питание, обеспечение питьевой водой, места в гостиницах.

Планируется, что все 120 пассажиров смогут вылететь из аэропорта 19 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту.

Ранее сообщалось, что "Якутию" привлекут к административной ответственности за задержку авиарейсов. Сообщение опубликовано на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В мае 2018 года по вине компании более чем на два часа были задержаны 24 самолета в разных аэропортах.