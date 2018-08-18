Пекин недоволен докладом Пентагона об армии КНР

Китай выразил резкий протест США из-за публикации доклада Пентагона о китайской армии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД КНР.

В американском докладе говорится, что Пекин, вероятно, обучает своих военных ударам против США и союзников. Также в нем есть комментарии о территориальной принадлежности Тайваня, который США считают отдельной страной, передает телеканал "Россия 24".

По мнению Пекина, содержание документа не соответствует реальности. В КНР назвали абсурдными комментарии о вооруженных силах Китая и призвали США воздержаться от безответственных заявлений о суверенитете КНР.