"Короче": Калининград в шестой раз принимает праздник маленького, но амбициозного кино
"Короче": так называется фестиваль короткометражного кино, который стартовал в Калининграде. В этом году в программе — более 400 картин.
Всего 15 минут на то, чтобы познакомить зрителя с героями, погрузить его в уникальную авторскую атмосферу, показать экспозицию, завязку, кульминацию, развязку — и, наконец, финал. Казалось бы, куда короче? Но все ленты, представленные на фестивале короткометражного кино, который так и называется — "Короче", — не могут быть длиннее этого отведенного времени. В Калининграде этот праздник маленького, но очень амбициозного кино проходит уже в шестой раз.
"Здесь сегодня — и в принципе на кинофестивале "Короче" — случайных людей нет. Здесь люди, которых очень сильно объединяет настоящая любовь к кино — и не просто любовь, а желание развивать российский кинематограф. И без вас этот фестиваль никогда бы не получился таким, какой он есть. Ваша дружба, ваша поддержка, ваша любовь помогает нам оставлять — и держать — очень высокую планку в короткометражном кино", — говорит генеральный продюсер фестиваля Светлана Дрыга.
Три дня показов картин на русском языке. Единственный обязательный критерий для участников фестивальной программы — хронометраж. Во всем остальном у авторов есть полная свобода действий.
"Как правило, короткий метр — это то, с чего начинают режиссеры, кинематографисты, и нам этот фестиваль важен, так скажем, продюсерски, по замыслу. Наша корысть — в том, чтобы найти среди этих молодых, как правило, людей тех, кто завтра будет делать большое кино, — говорит президент фестиваля короткометражного кино "Короче", кинопродюсер Сергей Сельянов. — Я как продюсер смотрю не столько на короткометражный фильм — получился ли он в целом, связано ли начало с концом, хорошо ли рассказана история — это важно, конечно, но это для меня не самое главное. Когда я ищу себе режиссера, с которым можно было бы что-то делать, я смотрю в коротком кино на эту самую режиссуру, на режиссерскую мускулатуру — есть она или нет".
Четыре блока конкурсной программы. Для киноновичков, чья краткость — сестра таланта, "Короче" — превосходный шанс заявить о себе, показав ту самую режиссерскую мускулатуру.
Красная ковровая дорожка традиционно открывает фестиваль короткометражного кино "Короче". По этому полу проходят звезды, значимые деятели киноискусства. На протяжении двух суток они будут выбирать лучшие фильмы жанра короткого метра.
"Взрыва таланта хочется просто на самом деле!" — говорит актриса, член жюри VI фестиваля короткометражного кино "Короче" Елена Лядова.
"Хочется посмотреть, чтобы восхититься, запомнить — ну и, в общем, получать удовольствие!" — говорит заслуженный артист России, член жюри Владимир Вдовиченков.
"Я к этому формату отношусь очень серьезно и очень трогательно. Во-первых, это очень удобный формат для дебюта, и очень много молодых режиссеров, которые не имеют возможности снять полный метр. Они могут найти деньги и, возможно, снять часть — 10 минут. Во-вторых, это определенная форма, которая всегда существовала", — говорит телеведущая, главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук.
Форма уникальная и самобытная, и на самом деле совсем непохожая на своего большого брата. Разница между метром полным и коротким есть — и вот почему.
"Чтобы ответить на этот вопрос, можно представить себе впечатления от рассказа О'Генри или Оскара Уальда — и от "Войны и мира". Сложно сравнивать эти жанры, но у меня есть ощущение, что у режиссера короткого метра даже больше ответственности, чем у режиссера полнометражного кино", — говорит актриса Екатерина Шпица.
— Почему?
— Потому что высказывание должно быть безупречным!
Три номинации: лучший фильм, лучший режиссер и лучший сценарий — плюс специальный приз и дипломы жюри. Главная награда фестиваля "Короче" — 500 тысяч рублей, она может помочь начинающему режиссеру сделать первые шаги в большое кино. Торжественная церемония закрытия, на которой будут определены лауреаты фестиваля, пройдет 19 августа.
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