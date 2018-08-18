Киев сделал Крыму туристическую рекламу

С начала года Крым, по данным Ростуризма, посетили более 800 тысяч туристов с Украины. По словам главы комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, этому поспособствовала и распространявшаяся Киевом информация о том, что Крымского моста не существует, что это "фейк и компьютерная графика".

После открытия Крымского моста многим украинцам захотелось отправиться посмотреть на масштабное сооружение, рассказал Черняк. Новый мост также дал украинцам дополнительную возможность побывать в южных регионах России, передает РИА Новости.

Поток туристов с Украины в Крым восстанавливается, отметил Черняк. При этом туристы, побывавшие в Крыму, вернувшись домой, "рассказывают, что там безопасно отдыхать, что туристов там встречают и принимают с особым гостеприимством".

Крымский мост протяженностью 19 километров — самый длинный в России. Его автомобильную часть открыл 15 мая президент РФ Владимир Путин. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту было запущено более чем на полгода раньше, чем планировалось. Начало движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.