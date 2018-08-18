Камера запечатлела фатальный выезд на встречную полосу под Уфой

В сети размещены кадры аварии с летальным исходом, произошедшей в минувшую пятницу, 17 августа, в Бирском районе Башкирии.

Водитель автомобиля Ford EcoSport выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик "КамАЗ". После столкновения оба транспортных средства выехали за пределы проезжей части и скатились в придорожный кювет.

По данным полиции, 68-летний мужчина, находившийся за рулем мини-кроссовера Ford, госпитализирован, а его 68-летняя супруга скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.