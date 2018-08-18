У берегов Африки пропал танкер с российскими и грузинскими моряками

У берегов западной части Африки в районе Гвинейского залива ищут танкер с российскими и грузинскими моряками. О потере связи с судном накануне сообщило Министерство иностранных дел Грузии.

К поискам подключились военные корабли стран региона, передает телеканал "Россия 24". По имеющейся информации, экипаж танкера состоит из 19 моряков.

По заявлению Тбилиси, никакой связи с танкером Pantelena IMO 9321469, шедшим под флагом Панамы и перевозившим нефть, нет с 14 августа. Среди членов экипажа танкера — 17 граждан Грузии. По сообщению грузинских СМИ, на борту танкера также находились двое российских моряков.

Судовладелец — греческая компания Lotus Shipping, передает ТАСС. Принимаются меры для установления местонахождения танкера и членов экипажа. По одной из версий, танкер могли захватить пираты.